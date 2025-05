Omicidio della neonata di Misterbianco il fratellino avrebbe tentato di fermare la mamma

Il fratellino di 7 anni ha tentato di fermare la madre 40enne che aveva in mano la sorellina di sette mesi e l'ha lanciata in strada dal terrazzo uccidendola, nel centro storico di Misterbianco. Il primogenito della donna accusata dell'omicidio della figlioletta, avvenuto mercoledì pomeriggio.

«Mamma, che stai facendo…». Il fratellino di 7 anni ha provato a salvare la neonata lanciata nel vuoto dalla mamma a Catania - «Mamma, che stai facendo…». Queste le parole del primogenito, di 7 anni, che mercoledì scorso avrebbe tentato di bloccare la madre, mentre lanciava la sorellina di 7 mesi dal balcone di casa, a Misterbianco, un comune in provincia di Catania. La piccola è morta sul colpo. La madre, 40 anni, aveva una fragilità psicologica. Soffriva di depressione post-partum e aveva ricevuto anche un trattamento sanitario obbligatorio. 🔗open.online

