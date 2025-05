Omicidio a Torino Barriera di Milano | Un ragazzo è stato massacrato di botte poi sembrava che tutto si fosse calmato

© Torinotoday.it - Omicidio a Torino Barriera di Milano: "Un ragazzo è stato massacrato di botte, poi sembrava che tutto si fosse calmato" Torino che racconta la rissa e le fasi concitate che hanno preceduto l'Omicidio di Mamoud Diane nella tarda serata di ieri, venerdì 2 maggio 2025. La sua narrazione parla anche del continuo spaccio di droga che c'è in quella via, in. 🔗 La testimonianza di Lia Gala, una residente in via Monte Rosa ache racconta la rissa e le fasi concitate che hanno preceduto l'di Mamoud Diane nella tarda serata di ieri, venerdì 2 maggio 2025. La sua narrazione parla anche del continuo spaccio di droga che c'è in quella via, in. 🔗 Torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio a Torino: uomo ucciso a coltellate in casa in Barriera di Milano - Omicidio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, a Torino. Il cadavere di un uomo di origini cinesi è stato trovato da un suo coinquilino nella camera da letto di un alloggio in via Lauro Rossi 43, quartiere Barriera di Milano. Il corpo senza vita aveva, in più punti, segni di... 🔗torinotoday.it

Torino, probabile omicidio nel quartiere Barriera di Milano: i carabinieri sul posto - Un uomo è stato trovato morto nell’appartamento in cui viveva nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. A dare l’allarme al 118 è stato il coinquilino, anche lui cittadino cinese. La vittima presenta diverse ferite sul corpo provocati da un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche la pm Barbara Barbera. 🔗lapresse.it

Omicidio a Torino Barriera di Milano: uomo accoltellato in casa, arrestato il presunto assassino - Un 38enne cinese è stato fermato nel pomeriggio di martedì 18 marzo 2025 per l'omicidio del connazionale residente in via Lauro Rossi a Torino e trovato morto accoltellato in casa la mattina dello scorso 7 marzo. I carabinieri della compagnia Oltre Dora e del nucleo investigativo del comando... 🔗torinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

19enne ucciso con una coltellata in strada a Torino; Ucciso con un coltellata al cuore un 19enne in Barriera di Milano, caccia agli assassini; Ragazzo ucciso in strada: una coltellata ha raggiunto il cuore; Omicidio a Torino Barriera di Milano: ragazzo di 19 anni accoltellato a morte in strada, assassino in fuga. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio a Torino, due uomini a terra e l'intervento della polizia - Nel quartiere Barriera di Milano, all'angolo fra via Monte Rosa e corso Novara. La scena è stata ripresa da un balcone con un telefonino ... 🔗video.corriere.it

Omicidio a Torino: un giovane ivoriano ucciso in una rissa - Un tragico episodio di violenza ha scosso Torino, dove un giovane di 19 anni originario della Costa d’Avorio è stato ucciso in strada. L’omicidio è avvenuto nel quartiere Barriera di Milano, una zona ... 🔗notizie.it

Omicidio a Torino, una testimone: «Era a terra e lo picchiavano. Lui non si muoveva più» - Il racconto della donna: «Dopo un po’ ho visto che non c’era più, ma l’ambulanza non era ancora arrivata» ... 🔗video.corriere.it