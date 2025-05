Omicidio a Torino | 19enne ucciso con una coltellata in via Monterosa

© Quotidiano.net - Omicidio a Torino: 19enne ucciso con una coltellata in via Monterosa Torino, 3 maggio 2025 – La coltellata gli ha perforato il cuore. E’ morto così un ragazzo di 19 anni a Torino. L'Omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città.Il giovane di origine straniere è stato colpito da un fendente alla schiena che gli ha trafitto il cuore. Indaga la Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗 , 3 maggio 2025 – Lagli ha perforato il cuore. E’ morto così un ragazzo di 19 anni a. L'è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città.Il giovane di origine straniere è stato colpito da un fendente alla schiena che gli ha trafitto il cuore. Indaga la Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗 Quotidiano.net

