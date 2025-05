Oltre le barriere | Sport e alimentazione per un futuro inclusivo

Oltre le barriere. Sport e alimentazione per un futuro inclusivo. E' il progetto dalla durata di 12 mesi che mira a migliorare la salute, il benessere e l'integrazione sociale dei minori attraverso diverse attività chiave, come: - Promozione della salute e del benessere: Attraverso l'educazione.

Nasce l’iniziativa ’Cucina inclusiva’. Adoremus e Ascom insieme oltre le barriere - Includere, formare e costruire il futuro attraverso il cibo. Sono questi gli obiettivi di ’Cucina inclusiva, perché il talento non ha barriere’, l’iniziativa promossa dall’Associazione Adoremus ODV e patrocinata da Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con l’Associazione Sfogline. L’evento, che si è tenuto ieri nel Laboratorio dell’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia, rientra in un percorso più ampio dedicato alla formazione nel mondo del food e mira a offrire opportunità professionali a ragazzi con disabilità attraverso un percorso che unisce apprendimento, autonomia e ... 🔗ilrestodelcarlino.it

“Oltre le barriere”. A Vinadio per una più ampia inclusività - Il “Forte Albertino” di Vinadio riapre con la lodevole novità del percorso a videoguide nella “Lingua dei Segni” – Giovedì 1° maggio L’hanno definito “un progetto per l’esplorazione in autonomia”. Artefici e promotori, altamente lodevoli, la “Fondazione Artea” (Fondazione partecipata da “Regione Piemonte” e “Comune di Cuneo”, con l’obiettivo di “valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico e paesaggistico del […] The post “Oltre le barriere”. 🔗lidentita.it

"Non diversi, ma unici: gli sport oltre le differenze" - La professoressa Chiara Burgassi dell’I.S.I.S. Gobetti-Volta ci racconta del progetto sportivo "Movimento in allegria". Come nasce? "Dalla volontà di Menarini ’Volpe Rosse’, associazione professionista di basket in carrozzina, con l’obiettivo di creare un ambiente dove condividere esperienze motorie plurali. Grazie al DS e al DSGA del Gobetti-Volta, è stato possibile allestire un centro sportivo pomeridiano, organizzato dalla sottoscritta e dal vice allenatore delle Volpi Rossi, per proporre giochi ed esperienze ludico-motorie uniche. 🔗lanazione.it

“Insieme per lo sport”: a Motta il torneo inclusivo che unisce oltre le barriere - Il messaggio trasmesso è stato chiaro: lo sport ha la straordinaria capacità di abbattere ogni barriera e creare legami che vanno oltre le differenze. L’atmosfera era carica di emozione grazie ... 🔗oggitreviso.it