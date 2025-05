Olivera col Lecce difensore centrale per necessità

Olivera centrale difensivo per sopperire agli infortuni nel reparto arretrato. Per Mathias Olivera, esterno azzurro, in vista del match col Lecce di mister Giampaolo, si . L'articolo Olivera, col Lecce difensore centrale per necessità proviene da ForzAzzurri.net.

A Lecce Conte potrà schierare Olivera centrale di difesa come in nazionale (Sky) - A Sky Sport preparano l’avvicinamento del Napoli alla partita di Lecce. Conte potrà finalmente schierare la difesa pensata già contro il Torino: Olivera centrale di difesa, con Raspadori e Lukaku uniche punte nel 4-4-2. Esterni McTominay e Politano. A parlare della probabile formazione del Napoli, Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno. Leggi anche: Olivera centrale come con Bielsa. Buongiorno non recupera, Rafa Marin torna in panchina (Sky) Conte pensa ad Olivera centrale come in nazionale con Bielsa Le parole di Ugolini: «Allenamento in corso. 🔗ilnapolista.it

Napoli, novità in difesa contro il Lecce: Olivera centrale accanto a Rrahmani, Marin in panchina - Napoli, novità in difesa contro il Lecce: Olivera centrale accanto a Rrahmani, Marin in panchina"> In vista della sfida di sabato contro il Lecce, in casa Napoli arrivano importanti novità di formazione. Con le assenze ormai certe di Buongiorno e Juan Jesus, Antonio Conte sembra orientato a una scelta già valutata in precedenza: sarà Mathías Olivera ad affiancare Rrahmani al centro della difesa, mentre Rafa Marin partirà dalla panchina. 🔗napolipiu.com

