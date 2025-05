Olga malata cronica | “Costretta a vivere in strada dopo un incidente sul lavoro Senza residenza non potevo curarmi”

Olga ha vissuto in strada per anni con una malattia cronica. Grazie all'aiuto di Avvocato di strada ha ottenuto la residenza e, con lei, la possibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale e alle cure di un medico di base di cui aveva bisogno. La sua storia a Fanpage.it. 🔗 ha vissuto inper anni con una malattia. Grazie all'aiuto di Avvocato diha ottenuto lae, con lei, la possibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale e alle cure di un medico di base di cui aveva bisogno. La sua storia a Fanpage.it. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Farmaci, Coco (Novartis): “Da 20 anni impegnati in gestione leucemia mieloide cronica” - (Adnkronos) – "Novartis è impegnata da oltre vent'anni nella gestione della leucemia mieloide cronica, con soluzioni terapeutiche che hanno completamente rivoluzionato il paradigma di questa malattia". Lo ha detto Paola Coco, direttore medico di Novartis Italia, in occasione del press talk di Novartis dal titolo 'Qualità di vita e leucemia mieloide cronica: la ricerca che […] 🔗periodicodaily.com

Leucemia mieloide cronica, Galante (Bianco Airone): “La qualità di vita è migliorata” - (Adnkronos) – "Oggi possiamo dire che la qualità della vita delle persone con leucemia mieloide cronica è notevolmente migliorata. Questo è stato possibile grazie alla ricerca e all'accudimento che i pazienti ricevono da tutti gli attori coinvolti, tra cui gli ematologi e le associazioni dei pazienti". Così Anna Galante, presidente dell'associazione Onlus Bianco Airone, intervenendo […] 🔗periodicodaily.com

Tumori, ematologa Abruzzese: “Con terapie per leucemia mieloide cronica si vive di più” - (Adnkronos) – "La leucemia mieloide cronica è la prima patologia che ha avuto la fortuna di beneficiare di una terapia mirata", passando quindi "da una malattia che a 5 anni portava alla morte il 50% dei pazienti, trattabile solo con un trapianto di midollo per i pazienti più giovani, ad una patologia che oggi è […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Olga, malata cronica: “Costretta a vivere in strada dopo un incidente sul lavoro. Senza residenza non potevo curarmi” - Olga ha vissuto in strada per anni con una malattia cronica. Grazie all'aiuto di Avvocato di Strada ha ottenuto la residenza e, con lei, la possibilità ... 🔗fanpage.it