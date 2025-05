Ok Usa a equipaggiamenti F-16 per l' Ucraina | Zelensky | 40 feriti a Kharkiv demoni russi colpiscono civili

© Tgcom24.mediaset.it - Ok Usa a equipaggiamenti F-16 per l'Ucraina | Zelensky: "40 feriti a Kharkiv, demoni russi colpiscono civili" Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa eesulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ok Usa a parti ed equipaggiamenti di F-16 per l'Ucraina - Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita di parti e equipaggiamenti del caccia F-16 all'Ucraina per 310 milioni di dollari: lo ha reso noto il Pentagono. Tra i principali appaltatori figurano Lockheed Martin Aeronautics, Bae Systems e Aar Corporation. 🔗quotidiano.net

Nuova missione per gli F16 Usa: così si trasformano in cacciatori killer di navi cinesi - I riflettori sono puntati sugli obsoleti F-16, pronti ad esser trasformati dalla Marina Usa in killer silenziosi. Come? Equipaggiandoli con missili anti nave a lungo raggio AGM-158C 🔗ilgiornale.it

Usa, vendita di equipaggiamenti militari a Kiev: è la prima volta nell’era Trump. Rubio: “Russia e Ucraina lontane dalla pace” - Roma, 2 maggio 2025 – “Russia e Ucraina ancora distanti da un accordo di pace”, nonostante l’intesa di Zelensky e Trump sulle terre rare. Mentre gli Usa minacciano di sfilarsi dalle trattative tra i due Paesi se non si arriverà a breve ad una proposta condivisa – “Washington deve fronteggiare altre questioni pressanti, come il conflitto commerciale con la Cina o il nucleare iraniano”, fa sapere Rubio – la Casa Bianca sta per approvare la prima vendita di equipaggiamento militare all'Ucraina da quando Donald Trump è entrato in carica. 🔗quotidiano.net

