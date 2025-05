Oggi i funerali di Sebastian Monguzzi il motociclista morto in un incidente

© Monzatoday.it - Oggi i funerali di Sebastian Monguzzi, il motociclista morto in un incidente Oggi funerali. Lazzate si stringe attorno alla famiglia di Sebastian Monguzzi, il 55enne che lo scorso 25 aprile ha perso la vita in sella alla sua moto in un drammatico incidente avvenuto a Lentate sul Seveso. I funerali verranno celebrati sabato 3 maggio alle. 🔗 Una settimana fa la tragica morte,. Lazzate si stringe attorno alla famiglia di, il 55enne che lo scorso 25 aprile ha perso la vita in sella alla sua moto in un drammaticoavvenuto a Lentate sul Seveso. Iverranno celebrati sabato 3 maggio alle. 🔗 Monzatoday.it

Domani i funerali di Sebastian Monguzzi, il motociclista morto in un incidente - Una settimana fa la tragica morte, domani i funerali. Lazzate si stringe attorno alla famiglia di Sebastian Monguzzi, il 55enne che lo scorso 25 aprile ha perso la vita in sella alla sua moto in un drammatico incidente avvenuto a Lentate sul Seveso. I funerali verranno celebrati sabato 3 maggio...

Sebastian Monguzzi, domani i funerali del motociclista morto in incidente come il figlio di 10 anni - Si svolgeranno domani, sabato 3 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Lazzate, i funerali di Sebastian Monguzzi, 55enne morto in un drammatico incidente in moto lo scorso 25 aprile. Morto nell’incidente in moto a Lazzate, i funerali di Sebastian Monguzzi Monguzzi viaggiava sulla strada provinciale che collega Lentate sul Seveso a Lazzate, dove [...] 🔗ilnotiziario.net

