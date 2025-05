Oggi è più facile riunire la famiglia per cena anche se i figli sono lontani da casa

© Iodonna.it - Oggi è più facile riunire la famiglia per cena, anche se i figli sono lontani da casa cenare troppo tardi nuoce alla salute (e alla salute è bene non nuocere mai). Apparecchiamo su una porzione ristretta del tavolo, un runner dove un tempo c'era la tovaglia grande, il pane integrale e quello senza lievito perché togliere è meglio che aggiungere. Italiani all'estero, secondo il Censimento sono più di sei milioni X Leggi anche › Quando un figlio si trasferisce all'estero per lavoro Un occhio a Lilli Gruber in tv e l'altro alla cottura, la pasta alla sera così si dorme meglio, ma meglio ancora la zuppa con cereali e legumi, come insegna Eliana Liotta nella rubrica su iO Donna, e noi obbediamo diligenti.

Ranieri: «La squadra ha lottato, oggi non era facile; Dovbyk lo dobbiamo stimolare di più, le prossime partite saranno difficile come oggi» - Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi in trasferta contro il Lecce Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Lecce. Di seguito le sue parole. CI HA CREDUTO FINO ALLA FINE – «Bisogna sempre crederci, era una partita difficile […] 🔗calcionews24.com

Oggi il Pilates conosce un vero e proprio boom (e un aumento della "quota maschile” dei praticanti). Quali benefici lo giustificano? Ne abbiamo parlato con la persona più qualificata: Anna Maria Cova, che nel 1989 - pioniera assoluta in Italia - “importò” la disciplina da New York a Milano - I benefici del Pilates? «Se la tua colonna vertebrale è rigida, a 30 anni sei vecchio. Se è flessibile, a 60 sei giovane… Curala, mantenendola mobile». Parola di Joseph Hubertus Pilates in persona, tedesco naturalizzato americano: è ormai passato un secolo da quando mise a punto la tecnica di allenamento che porta il suo nome. E che oggi, dopo un aumento graduale ma costante dei praticanti, conosce un vero e proprio boom. 🔗iodonna.it

Più facile smaltire i rifiuti alluvionali: Giani firma l’ordinanza - FIRENZE – Una ordinanza per facilitare lo smaltimento dei rifiuti causati dall’alluvione. L’ordinanza assimila i rifiuti prodotti dalle inondazioni agli urbani e ne disciplina lo smaltimento. Asl e Arpat vigileranno sulla sua applicazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato l’atto contingibile e urgente per gestire in modo speciale, anche in deroga alle normali disposizioni in materia, i rifiuti che si sono prodotti nel corso dei fenomeni del 14 e 15 marzo. 🔗corrieretoscano.it

