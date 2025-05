Oggi 3 maggio magnifico bacio tra la Luna e Marte | a che ora vederlo e come riconoscere il Pianeta Rosso

bacio celeste tra la Luna prossima alla fase di Primo Quarto e il "Pianeta Rosso" Marte. I due oggetti saranno visibili assieme dopo il tramonto incastonati nella costellazione del Cancro. Ecco come riconoscere il Pianeta e come vedere il fenomeno astronomico. 🔗 Questa sera il cielo sarà impreziosito da uno spettacolareceleste tra laprossima alla fase di Primo Quarto e il ". I due oggetti saranno visibili assieme dopo il tramonto incastonati nella costellazione del Cancro. Eccoilvedere il fenomeno astronomico. 🔗 Fanpage.it

