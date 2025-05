Odore di fumo in cabina | scatta l’atterraggio di emergenza

Un volo easyJet decollato questa mattina, sabato 3 maggio, alle 7.53 da Malpensa con destinazione Fuerteventura (Canarie, Spagna) è subito rientrato al terminal 2 dell'aeroporto milanese a causa di un'emergenza. Subito dopo il decollo infatti il comandante dell'aereo ha segnalato la presenza di fumo in cabina.

Fumo in cabina dopo il decollo, scatta l’allarme sul volo EasyJet per Fuerteventura: atterraggio d’emergenza a Malpensa, panico a bordo - Attimi di apprensione questa mattina presto all’aeroporto di Milano Malpensa per i 203 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo easyJet U23775. L’aereo, un Airbus A321neo (matricola OE-ISD) decollato alle 7:53 dal Terminal 2 con destinazione Fuerteventura (Isole Canarie), è stato costretto a un rientro immediato allo scalo varesino pochi minuti dopo la partenza a causa di un allarme per presunto fumo in cabina. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Odore di fumo in cabina": aereo torna a terra - Un volo easyJet decollato questa mattina, sabato 3 maggio, alle 7.53 da Malpensa con destinazione Fuerteventura (Canarie, Spagna) è subito rientrato al terminal 2 dell'aeroporto milanese a causa di un'emergenza. Subito dopo il decollo infatti il comandante dell'aereo ha segnalato la presenza di... 🔗today.it

Fumo in cabina dopo il decollo, scatta l’allarme sul volo EasyJet per Fuerteventura: atterraggio d’emergenza a Malpensa, panico a bordo - Paura sul volo U23775 partito alle 7:53 dal Terminal 2. Il pilota segnala fumo e inverte la rotta. Vigili del fuoco e 118 in pista, ma non vengono riscontrate anomalie. L'aereo è ripartito dopo circa ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Allarme fumo in cabina, aereo rientra all’aeroporto di Malpensa subito dopo il decollo: cosa è successo - Questa mattina un volo di Easyjet in partenza da Malpensa e diretto a Fuerteventura è tornato all'aeroporto di partenza pochi minuti dopo il decollo a ... 🔗fanpage.it

Odore di bruciato in cabina, scatta l’allarme in volo: aereo costretto all’atterraggio di emergenza a Venezia - L’equipaggio ha segnalato un intenso odore di bruciato a bordo, facendo scattare i protocolli di sicurezza. I soccorsi sono entrati subito in azione: squadre dei vigili del fuoco, dotate di autobotte, ... 🔗nordest24.it