Odore di bruciato a bordo volo rientra a Malpensa poco dopo il decollo

volo easyJet Eju3775, partito da Malpensa e diretto a Fuerteventura, alle Canarie, è stato costretto a rientrare nello scalo milanese poco dopo il decollo, a causa di "un problema tecnico che ha provocato Odore di fumo in cabina", riferisce easyJet. "L'aereo è atterrato in sicurezza a Milano ed è stato accolto .L'articolo Odore di bruciato a bordo, volo rientra a Malpensa poco dopo il decollo proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Questa mattina ileasyJet Eju3775, partito dae diretto a Fuerteventura, alle Canarie, è stato costretto are nello scalo milaneseil, a causa di "un problema tecnico che ha provocatodi fumo in cabina", riferisce easyJet. "L'aereo è atterrato in sicurezza a Milano ed è stato accolto .L'articolodiilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cosa riportano altre fonti

Atterraggio d'emergenza a Venezia per un aereo con 193 persone a bordo, l'allarme in volo: «Odore di bruciato in cabina» - Un volo di linea è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Venezia dopo che a bordo si è avvertito un forte odore di bruciato. L'incidente ha coinvolto... 🔗ilmessaggero.it

Odore di bruciato in cabina: atterraggio d’emergenza per il volo Air France a Venezia. A bordo 193 persone - Intorno a mezzogiorno un un Airbus Air France con 193 persone a bordo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Venezia. L'allerta provocata da un forte odore di bruciato a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma l’atterraggio è avvenuto senza problemi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Odore di bruciato a bordo, volo rientra a Malpensa poco dopo il decollo - (Adnkronos) – Questa mattina il volo easyJet Eju3775, partito da Malpensa e diretto a Fuerteventura, alle Canarie, è stato costretto a rientrare nello scalo milanese poco dopo il decollo, a causa di "un problema tecnico che ha provocato odore di fumo in cabina", riferisce easyJet. "L'aereo è atterrato in sicurezza a Milano ed è stato accolto […] 🔗periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Odore di bruciato a bordo, volo rientra a Malpensa poco dopo il decollo; Venezia, odore di bruciato a bordo: atterraggio di emergenza per 193 passeggeri; Atterraggio di emergenza a Venezia per odore di bruciato: volo Parigi-Atene interrotto; Puzza di bruciato a bordo, atterraggio d’emergenza a Venezia per volo Air France con 193 passeggeri a bordo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Odore di bruciato a bordo, volo rientra a Malpensa poco dopo il decollo - (Adnkronos) - Questa mattina il volo easyJet Eju3775, partito da Malpensa e diretto a Fuerteventura, alle Canarie, è stato costretto a rientrare nello scalo milanese poco dopo il decollo, a causa di " ... 🔗msn.com

Odore di bruciato in cabina, scatta l’allarme in volo: aereo costretto all’atterraggio di emergenza a Venezia - L’equipaggio ha segnalato un intenso odore di bruciato a bordo, facendo scattare i protocolli di sicurezza ... Il 23 dicembre scorso, un Airbus A320 della British Airways in volo da Londra a Sharm El ... 🔗nordest24.it

Puzza di bruciato a bordo, atterraggio d’emergenza a Venezia per volo Air France con 193 passeggeri a bordo - Forte odore di bruciato a bordo e atterraggio di emergenza all ... vicinanze per tutti i controlli del caso. I passeggeri del volo, che avrebbe dovuto atterrare ad Atene alle 13,45, sono ancora ... 🔗msn.com