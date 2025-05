Occhi elettronici si accendono in via Stelvio

Molto apprezzato tanto da pedoni quanto da ciclisti che lo utilizzano sia per spostarsi in città che nel tempo libero, in particolare per raggiungere più velocemente il canale oppure il Sentiero Valtellina, ora è anche "sorvegliato speciale". Da qualche giorno, infatti, il sottopasso di via Stelvio inaugurato alla vigilia di Natale e così pure l'area circostante sono dotati di un sistema di videosorveglianza con cinque telecamere, opportunamente dislocate, collegate alla centrale operativa della Polizia locale. Il collegamento - con l'imbocco di via Donegani, a nord, e quello di via Teglio, a sud - unisce due zone da sempre separate da strada e ferrovia. La parte interrata è lunga 29 metri e durante i lavori è stata riqualificata anche l'area del liceo Donegani. A fianco era stato ricavato un parcheggio, che si aggiunge a quelli limitrofi nei pressi del cimitero: per soddisfare le esigenze di chi vive e lavora nella zona e di coloro i quali lasciano l'auto per recarsi a piedi in centro.

