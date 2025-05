Obiettivo sicurezza | nove decreti di espulsione in dieci giorni

Obiettivo sicurezza sul territorio padovano: dal 23 aprile a ieri venerdì 2 maggio, sono stati eseguiti su disposizione del questore Marco Odorisio 9 decreti di espulsione, nei confronti di altrettanti cittadini stranieri irregolari, rintracciati in città, e ritenuti pericolosi socialmente.

