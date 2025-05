Obiettivo bene comune Sostegno alle idee nel sociale

© Ilgiorno.it - Obiettivo " bene comune". Sostegno alle idee nel sociale bene comune. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate lancia un progetto innovativo di crowdfunding sociale, rivolto alle realtà del terzo settore desiderose di realizzare iniziative ad alto impatto sul territorio. L'iniziativa, che sarà presentata ufficialmente in anteprima domenica durante l'assemblea annuale dei soci al Teatro Tirinnanzi di Legnano, sarà poi lanciata pubblicamente giovedì 8 maggio alle 17.30 presso la sede della banca a Busto Garolfo, in un incontro aperto ad associazioni, fondazioni, cooperative ed enti del terzo settore.Il cuore del progetto è un contributo a fondo perduto fino al 30% dell'importo di ogni campagna di crowdfunding selezionata e pubblicata sulla piattaforma Ideaginger.it, per un massimo di 5.000 euro per iniziativa. Ma l'investimento della banca va ben oltre il Sostegno economico: i partecipanti potranno contare su un percorso completo e gratuito, curato da Ginger Crowdfunding, con formazione, consulenza, affiancamento personalizzato e supporto nella comunicazione dei progetti.

