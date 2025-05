O Corre di Kal Dos Santos e Soteropolijah | Il Nuovo Singolo Afro-Brasiliano in Arrivo e il Concerto a Milano

© Spettacolo.periodicodaily.com - "O Corre" di Kal Dos Santos e Soteropolijah: Il Nuovo Singolo Afro-Brasiliano in Arrivo e il Concerto a Milano

È finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali "O Corre", il nuovo singolo che segna la collaborazione tra due talentuosi artisti brasiliani, Kal Dos Santos e Caio Melo, noto con il nome d'arte Soteropolijah. Questo brano, dalle sonorità Afro-brasiliane, rappresenta un viaggio musicale che unisce le radici culturali dei due musicisti, entrambi originari di Salvador di Bahia, e il loro incontro a Milano. Un incontro che, attraverso la musica, celebra le tradizioni e la cultura del Brasile.

Kal Dos Santos e Soteropolijah: Un Incontro Musicale Tra Tradizione e Innovazione

Kal Dos Santos e Soteropolijah portano avanti una lunga carriera musicale e si sono affermati come tra i principali rappresentanti della musica brasiliana a Milano. Entrambi con lo stesso cognome, "Trindade", condividono non solo le radici della stessa città, Salvador di Bahia, ma anche una visione artistica che intende diffondere la cultura brasiliana in Europa.

