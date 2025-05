NYNO pubblica Amica Mia | il nuovo singolo fuori dal 2 maggio 2025 su Trident Music

Il cantautore NYNO torna con un nuovo brano intimo e potente. Dopo la ballad "Io Volevo", che ha segnato un'evoluzione importante nel suo percorso Musicale, l'artista siciliano pubblica "Amica Mia", disponibile da venerdì 2 maggio 2025 in radio e su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Trident Music.

"Amica Mia" rappresenta una nuova sfumatura nel mondo sonoro di NYNO: una canzone vivace e trascinante, dal tono riflessivo e liberatorio. Dopo la sognante ballad Io Volevo, che ha segnato l'inizio di un nuovo percorso artistico per il giovanissimo cantautore, arriva "Amica Mia", un brano vivace e trascinante, scritto da NYNO e prodotto da Mameli che racconta come si può imparare a conoscere e apprezzare quel "mostro" che da bambini magari ci ha fatto paura e che forse, in fondo in fondo, può diventare addirittura un piacevole e importante compagno di viaggio.

Una canzone per fare amicizia con le paure

