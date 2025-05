Nutella a pochi centesimi su Alibaba svelato il mistero delle vendite sotto costo

© Thesocialpost.it - Nutella a pochi centesimi su Alibaba, svelato il mistero delle vendite sotto costo Nutella da 350 o 400 grammi venduto online a dodici centesimi di dollaro. Accanto, ovetti Kinder e Kinder Bueno offerti a condizioni simili. Tutto regolarmente esposto su Alibaba.com, la piattaforma cinese specializzata in forniture all’ingrosso. I prezzi sono talmente bassi da sembrare irreali. E infatti, forse lo sono.Dietro l’apparente convenienza si apre una vicenda ben più complessa, che chiama in causa la tenuta del Made in Italy, la sicurezza dei consumatori e la capacità di regolazione dei grandi marketplace digitali. Con una certezza: Ferrero, azienda piemontese tra le più solide e rispettate al mondo, potrebbe essere la prima danneggiata da questo sistema opaco.Marchi originali o cloni ben confezionati?I prodotti appaiono come autentici: etichette, marchi, immagini sono quelle ufficiali. 🔗 Un barattolo dida 350 o 400 grammi venduto online a dodicidi dollaro. Accanto, ovetti Kinder e Kinder Bueno offerti a condizioni simili. Tutto regolarmente esposto su.com, la piattaforma cinese specializzata in forniture all’ingrosso. I prezzi sono talmente bassi da sembrare irreali. E infatti, forse lo sono.Dietro l’apparente convenienza si apre una vicenda ben più complessa, che chiama in causa la tenuta del Made in Italy, la sicurezza dei consumatori e la capacità di regolazione dei grandi marketplace digitali. Con una certezza: Ferrero, azienda piemontese tra le più solide e rispettate al mondo, potrebbe essere la prima danneggiata da questo sistema opaco.Marchi originali o cloni ben confezionati?I prodotti appaiono come autentici: etichette, marchi, immagini sono quelle ufficiali. 🔗 Thesocialpost.it

