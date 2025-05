Nuovo Stadio Milan altri problemi per San Siro? Arriva l’esposto | i dettagli

© Pianetamilan.it - Nuovo Stadio Milan, altri problemi per San Siro? Arriva l’esposto: i dettagli Siro, Stadio di casa di Milan e Inter: ecco tutti i dettagli in merito 🔗 Nelle ultime ore è stato emesso un esposto relativo a Sandi casa die Inter: ecco tutti iin merito 🔗 Pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan tra crisi di risultati, rinnovi di fiducia e attesa per il nuovo stadio - Le notizie più importanti pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, lunedì 03 marzo 2025: tra Serie A e dichiarazioni e mercato 🔗pianetamilan.it

Nuovo stadio di San Siro, Inter e Milan hanno consegnato al Comune di Milano l’offerta di acquisto - I club di Inter e Milan hanno consegnato al Comune di Milano il documento di fattibilità delle alternative progettuali, e l'offerta di acquisto per lo stadio Meazza e le zone circostanti. L'acquisto dovrebbe essere finalizzato entro luglio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuovo San Siro, il progetto di Milan e Inter: uno stadio da oltre 70mila posti, accanto al vecchio Meazza in parte demolito - Milano – La lunga attesa. Prima mesi, poi giorni, infine ore. Il Piano economico-finanziario, inviato da Milan e Inter al Comune, era atteso ieri sera. L’invio tramite Pec preannunciato lunedì dal presidente rossonero Paolo Scaroni si è concretizzato dopo parecchie ore. Le ultime firme per rendere valida la documentazione hanno fatto slittare di qualche ora il via libera a quello che i club hanno denominato “Docfap”, cioè Documento delle alternative progettuali legate allo sviluppo dell’area di San Siro, un’area nel mirino delle due società calcistiche dal 2019, l’anno in cui hanno ... 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo Stadio Milan, altro problema per San Siro: si rischia un contenzioso per …; Milano | San Siro – La fermata “M5 San Siro Stadio” sarebbe troppo vicina al futuro stadio; San Siro, nuovo stadio per Inter e Milan e indagine: il riassunto dall’inizio; Perché per il Milan l'ipotesi del nuovo stadio a San Donato Milanese è più concreta di un secondo San Siro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stadio di San Siro, il comitato “Sì Meazza” presenta un esposto: “La magistratura valuti l’ipotesi del danno erariale” - Il progetto del nuovo stadio voluto da Milan e Inter nel Parco dei Capitani: per Luigi Corbani “il Meazza è inalienabile perché è un’opera di proprietà pubblica ed è sotto vincolo, quindi non si può d ... 🔗msn.com

Milan tra San Siro e San Donato: lo stadio resta un rebus - In casa Milan continua a essere caldo anche il tema dello stadio: in piedi ci sono le ipotesi del nuovo San Siro, con l'Inter, o San Donato ... 🔗msn.com

Nuovo San Siro, Sala senza filtri: le sue parole spaventano i tifosi - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione nuovo stadio a San Siro: le sue parole preoccupano. 🔗spaziomilan.it