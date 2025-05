Nuovo ospedale sopralluogo dell’Ast insieme alla polizia

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale, sopralluogo dell’Ast insieme alla polizia Nuovo ospedale di Campiglione di Fermo. E ieri nel Nuovo nosocomio in fase di realizzazione è arrivata anche la polizia. La struttura è ormai terminata ed è già tempo di progettare gli spazi e l’organizzazione dei servizi, per questo, dopo la visita dei giorni scorsi con la Uoc Gastroenterologia e con il Dipartimento Materno-Infantile, rappresentati in loco rispettivamente dal professor Giampiero Macarri e dal dottor Alberto Maria Scartozzi, nei giorni scorsi il direttore sanitario dell’Ast, Elisa Draghi, insieme a quello dell’Area tecnica Ast, Rocco Tirabasso, ha guidato, in un secondo sopralluogo, la Uoc di Psichiatria, il Dipartimento dell’Area Medica e la Uoc Malattie infettive, con i direttori Mara Palmieri, Stefano Angelici e la direttrice f. 🔗 Proseguono i sopralluoghi della direzione Ast con i professionisti ospedalieri neldi Campiglione di Fermo. E ieri nelnosocomio in fase di realizzazione è arrivata anche la. La struttura è ormai terminata ed è già tempo di progettare gli spazi e l’organizzazione dei servizi, per questo, dopo la visita dei giorni scorsi con la Uoc Gastroenterologia e con il Dipartimento Materno-Infantile, rappresentati in loco rispettivamente dal professor Giampiero Macarri e dal dottor Alberto Maria Scartozzi, nei giorni scorsi il direttore sanitario, Elisa Draghi,a quello dell’Area tecnica Ast, Rocco Tirabasso, ha guidato, in un secondo, la Uoc di Psichiatria, il Dipartimento dell’Area Medica e la Uoc Malattie infettive, con i direttori Mara Palmieri, Stefano Angelici e la direttrice f. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Novara, nuovo macchinario per la Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Maggiore - Un nuovo importante macchinario per la Terapia intensiva neonata dell'ospedale Maggiore di Novara. Lo strumento, un monitor aEEG (elettroencefalografia ad ampiezza integrata), è stato acquistato grazie ad una importante donazione della Fondazione Lualdi. Questo strumento, dotato di alta... 🔗novaratoday.it

Volterra: installato nuovo sistema robotizzato nel reparto di Radiologia dell'ospedale - All'ospedale di Volterra è entrato in piena operatività il nuovo sistema radiogeno multifunzionale Multitom Rax, un apparecchio robotico scanner a raggi X che si muove e ruota attorno al paziente, rendendo più facile eseguire gli esami in caso di traumi gravi o di persone anziane o non... 🔗pisatoday.it

Ilaria Sula, sequestrato computer in casa dell’ex fidanzato dopo nuovo sopralluogo - (Adnkronos) – Nuovo sopralluogo della polizia in via Homs, a Roma, nell'abitazione dell'ex fidanzato di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a coltellate, messa in una valigia e trovata in un dirupo a Poli. A quanto si apprende i poliziotti hanno sequestrato un computer. Il gip di Roma ieri ha convalidato il fermo di Mark Antony […] L'articolo Ilaria Sula, sequestrato computer in casa dell’ex fidanzato dopo nuovo sopralluogo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alecci in sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale di Vibo: “Dubbioso sulla conclusione entro il 2026, garantire subito il diritto alla salute”; Sopralluogo al cantiere del nuovo Ospedale di Comunità di Signa; Sopralluogo nel cantiere del nuovo ospedale di Cascia; Sopralluogo al nuovo ospedale di Amandola a un mese dall'inaugurazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Campiglione, i primari scoprono i nuovi reparti. Effettuati sopralluoghi a Gastroenterologia e Materno-infantile - FERMO Anche la Polizia in visita al nuovo ospedale in corso di realizzazione a Campiglione. Alcuni giorni fa, infatti, Elisa Draghi, direttore sanitario Ast, Rocco Tirabassi, ... 🔗corriereadriatico.it

Continuano i sopralluoghi nel nuovo ospedale di Campiglione di Fermo - Continuano i sopralluoghi nel nuovo ospedale di Campiglione di Fermo ... 🔗corrierenews.it

Nuovo ospedale: il rischio allagamenti e il tram cambiano il progetto del policlinico a Padova Est - PADOVA - La costruzione del nuovo policlinico a Padova Est si basa su un accordo fra più enti: la Regione, il Comune, l'Azienda ospedaliera e l'Università. Per questo ... 🔗ilgazzettino.it