Nuovo infortunio in casa Barcellona | ecco chi salterà l’Inter

© Inter-news.it - Nuovo infortunio in casa Barcellona: ecco chi salterà l'Inter Barcellona, Hansi Flick perde un altro giocatore per infortunio. Si tratta del giovane trequartista Pablo Torre, fuori dalla lista dei convocati dei blaugrana per il match contro il Valladolid per un'infiammazione al ginocchio sinistro.SITUAZIONE – Non solo l'Inter contro il Verona, anche il Barcellona è impegnato questa sera in campionato. La formazione blaugrana giocherà sul campo del Valladolid già matematicamente retrocesso. La squadra catalana deve difendere il primo posto della Liga, non disperdendo il vantaggio di 4 punti sul Real Madrid. Nonostante la lotta in vetta, in Spagna prevedono un turnover massiccio in vista per Hansi Flick. Come per Simone Inzaghi, anche le scelte di formazione del tecnico tedesco saranno calcolate in vista della semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì sera a San Siro.

