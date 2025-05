Nuovo casting per Lidia Poet 3 | comparse uomini tra i 35 e i 70 anni e una coppia di gemelle

Nuovo casting per Lidia Poet 3. Per la serie Netflix girata a Torino e nel torinese, che ha incantato tantissimi spettatori in tutto il mondo, la casa di produzione Groenlandia cerca: comparse maschili, di età compresa tra i 35 e i 70 anni, con barbe e capelli lunghi

Nuovo casting serie tv in costume: si cercano comparse donne e uomini dai 18 ai 75 anni - Nuovo casting a Torino. Per una serie tv in costume, ambientata a fine '800, prodotta da Groenlandia che verrà realizzata in Piemonte indicativamente da aprile a giugno si cercano comparse e figurazioni speciali. In particolare la produzione cerca: comparse ambosessi maggiorenni di età... 🔗torinotoday.it

Casting a Torino per La Legge di Lidia Poet 3, chi può candidarsi e come - N.B. Per ricostruire il periodo storico in cui è ambientata la serie, gli uomini non devono avere i capelli rasati o il doppio taglio, ed è preferibile che abbiano la barba e/o i baffi e/o che siano d ... 🔗mentelocale.it

La Legge di Lidia Poët: al via le riprese della terza stagione - Da lunedì 7 aprile squadre al lavoro per allestire il grande set che segna l’inizio ufficiale delle riprese della terza stagione di La legge di Lidia Poët, produzione Netflix firmata Groenlandia. 🔗mentelocale.it

La legge di Lidia Poët - Serie Netflix - Nella Torino di fine ‘800 la giovane Lidia Poët (Matilda De Angelis) combatte contro tutto e tutti per ottenere ciò che le spetta di diritto: entrare a far parte dell’Ordine degli avvocati. 🔗serial.everyeye.it