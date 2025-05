Nuovi raid aerei israeliani in Siria

israeliani hanno preso di mira i dintorni della capitale Siriana Damasco e la parte occidentale del Paese poche ore dopo che Israele ha riferito di un attacco nei pressi del palazzo presidenziale. L'agenzia di stampa ufficiale Siriana Sana ha parlato di "attacchi di aerei israeliani nei pressi della città di Harasta, vicino a Damasco".Secondo Sana e un canale Telegram della coalizione armata al potere, altri attacchi israeliani hanno preso di mira anche due città nelle regioni di Hama e Latakia. 🔗 7.00 Diversi attacchihanno preso di mira i dintorni della capitalena Damasco e la parte occidentale del Paese poche ore dopo che Israele ha riferito di un attacco nei pressi del palazzo presidenziale. L'agenzia di stampa ufficialena Sana ha parlato di "attacchi dinei pressi della città di Harasta, vicino a Damasco".Secondo Sana e un canale Telegram della coalizione armata al potere, altri attacchihanno preso di mira anche due città nelle regioni di Hama e Latakia. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ne parlano su altre fonti

Nuovi raid aerei israeliani sulle basi militari in Siria - ROMA (ITALPRESS) – L’IDF israeliano afferma di avere colpito le “capacità militari rimanenti” della Siria in due basi aeree siriane. Le Forze di difesa israeliane annunciano di avere colpito le “capacità militari rimanenti” nelle basi aeree di Palmyra e T-4 in Siria, diversi giorni dopo avere preso di mira in modo simile entrambi gli aeroporti. “L’IDF continuerà ad agire per rimuovere qualsiasi minaccia ai cittadini israeliani”, afferma una dichiarazione dell’esercito. 🔗unlimitednews.it

Nuovi raid israeliani a Gaza, bilancio delle vittime in crescita - GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Fonti di Gaza segnalano attacchi aerei avvenuti durante la notte in diverse aree della Striscia, con un bombardamento notturno proseguito a ritmo serrato. Attacchi da parte di aerei israeliani sono segnalati intorno a Khan Younis nel sud di Gaza, così come in diverse aree a sud di Gaza City vicino all’estremità settentrionale della Striscia. Sono segnalati almeno 10 morti nei raidi. 🔗unlimitednews.it

Raid aerei israeliani nel sud del Libano, Hezbollah nega responsabilità attacchi missilistici - L'aviazione israeliana ha condotto raid aerei nel sud del Libano e altri jet dello Stato ebraico hanno sorvolato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, e la valle orientale della Bekaa. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, secondo cui, al momento, si registra il ferimento di due bambini siriani a Kfar Tebnit, nel distretto meridionale di Nabatiye. Hezbollah ha intanto dichiarato di non essere responsabile degli attacchi missilistici che questa mattina hanno preso di mira una città di confine nel nord di Israele ai quali Israele ha minacciato di rispondere con la ... 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Video. Bambini tra le vittime dei nuovi raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza; Gaza, nuovi raid israeliani: quasi 600 morti da ripresa attacchi. Idf amplia operazioni di terra anche a Rafah; Gaza, finisce la tregua: oltre 400 morti nei raid israeliani. Colpiti gli sfollati a Khan Younis - Hamas: Si faccia pressione sugli Usa per fermare i raid di Israele; Israele-Hamas, le notizie. Nuovi raid israeliani: più di 400 morti. Netanyahu: “È solo l’inizio”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovi raid israeliani a Gaza, 31 morti. Damasco, Israele bombarda zona del palazzo presidenziale - Bombe nei pressi del palazzo presidenziale, Netanyahu: “Da Israele un chiaro segnale al regime di Damasco” Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ... 🔗msn.com

Gaza, si scava fra le macerie lasciate dall'ennesimo raid israeliano - L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 29 persone venerdi' nel territorio ... 🔗notizie.tiscali.it

Bambini tra le vittime dei nuovi raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza - Heba Shakura piange suo figlio Islam Abu Mahdi, ucciso in un attacco aereo dell'esercito israeliano, durante il suo funerale a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, lunedì 28 aprile 2025 ... 🔗msn.com