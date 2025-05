Nuovi fondi ok norme da migliorare

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovi fondi ok, norme da migliorare" migliorare le norme. E’ per questo ha già chiamato Galeazzo Bignami, numero uno di Fratelli d’Italia alla Camera, che si dice disponibile al confronto ma aggiunge: "Va superata la logica dell’emergenza e data una risposta strutturale con opere di sicurezza idraulica sinora non realizzate per ragioni ideologiche". Focus del nuovo dl è il fondo pluriennale per la ricostruzione con un miliardo sul piatto e 100 milioni all’anno spalmati dal 2027 al 2038. 🔗 "La speranza è che non sia un testo chiuso come in passato, ma una base positiva su cui apportare correzioni". Michele de Pascale guarda "il bicchiere mezzo pieno" mentre passa in rassegna il dl Alluvione appena approvato dal Governo. Il presidente regionale sospende il giudizio in attesa del “bollino ufficiale”, ma annuncia di volersi battere perle. E’ per questo ha già chiamato Galeazzo Bignami, numero uno di Fratelli d’Italia alla Camera, che si dice disponibile al confronto ma aggiunge: "Va superata la logica dell’emergenza e data una risposta strutturale con opere di sicurezza idraulica sinora non realizzate per ragioni ideologiche". Focus del nuovo dl è il fondo pluriennale per la ricostruzione con un miliardo sul piatto e 100 milioni all’anno spalmati dal 2027 al 2038. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

