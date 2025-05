Nuove sanzioni economiche contro Mosca | Gazprom tra gli obiettivi

Gazprom e importanti entità coinvolte nei settori delle risorse naturali e bancario figurano tra gli obiettivi delle Nuove sanzioni economiche contro Mosca finalizzate da dirigenti Usa. Lo scrive la Reuters sul suo sito, citando tre funzionari statunitensi e una fonte vicina alla questione. Non è affatto chiaro, tuttavia, se il pacchetto verrà approvato da Trump, la cui simpatia per le dichiarazioni e le azioni di Mosca ha lasciato il posto alla frustrazione per il rifiuto del presidente russo Vladimir Putin alle sue richieste di cessate il fuoco e colloqui di pace.Il Consiglio per la sicurezza nazionale Usa "sta cercando di coordinare una serie di azioni più punitive contro la Russia" ma "questo dovrà essere approvato da Trump", ha affermato la fonte vicina alla questione.

