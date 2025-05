Nuove attività commerciali e artigianali il 1 luglio il bando comunale per i contributi a fondo perduto

© Anconatoday.it - Nuove attività commerciali e artigianali, il 1° luglio il bando comunale per i contributi a fondo perduto luglio il bando comunale per la concessione di contributi a fondo perduto a beneficio delle Nuove attività commerciali e artigianali che aprono nel territorio falconarese. Il bando è rivolto agli imprenditori che hanno aperto o apriranno nuovi negozi dal primo. 🔗 FALCONARA MARITTIMA – Uscirà il 1°ilper la concessione dia beneficio delleche aprono nel territorio falconarese. Ilè rivolto agli imprenditori che hanno aperto o apriranno nuovi negozi dal primo. 🔗 Anconatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rimbalzo dell'attività manifatturiera cinese a febbraio tra nuove tensioni commerciali - L'attività manifatturiera della Cina è rimbalzata a febbraio dopo il brusco calo di gennaio, mentre si profila un nuovo duro round di guerra commerciale dopo gli ultimi dazi Usa di Donald Trump: l'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi), dato primario per rilevare il trend dell'attività produttiva, è salito a 50,2, portandosi ai massimi da novembre nel suo ciclo espansivo sopra quota 50, a dispetto del 49,1 del mese precedente e del 49,9 di stima della vigilia. 🔗quotidiano.net

Ripresa dell'attività manifatturiera in Cina a febbraio tra nuove tensioni commerciali - L'attività manifatturiera della Cina è rimbalzata a febbraio dopo il brusco calo di gennaio, mentre si profila un nuovo duro round di guerra commerciale dopo gli ultimi dazi Usa di Donald Trump: l'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi), dato primario per rilevare il trend dell'attività produttiva, è salito a 50,2, portandosi ai massimi da novembre nel suo ciclo espansivo sopra quota 50, a dispetto del 49,1 del mese precedente e del 49,9 di stima della vigilia. 🔗quotidiano.net

Paduli, contributi a fondo perduto per attività commerciali, artigianali e agricole - Comunicato Stampa – Comune di Paduli Paduli è tra i comuni beneficiari dei contributi a fondo perduto destinati alle imprese che avviano una nuova attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola nel territorio comunale. I fondi provengono dalle risorse … Continua L'articolo Paduli, contributi a fondo perduto per attività commerciali, artigianali e agricole proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Cosa riportano altre fonti

Ecco i contributi per il commercio: 1.500 euro a chi apre in centro; Nuove attività: a luglio il bando comunale per i contributi a fondo perduto; Contributi INPS: sconto del 50% per nuove imprese di commercio e artigianato; Nuove attività in locali sfitti, online il bando. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online