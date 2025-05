Nuova scuola elementare a Cesenatico de Pascale | Investiamo per i nostri bimbi

Cesenatico, 3 maggio 2025 – E' stata inaugurata la Nuova scuola elementare di viale Torino, dove lunedì mattina suonerà la prima campanella per i 140 alunni delle 8 classi della '2 Agosto 1849', che dallo scorso anno frequentavano le lezioni nei moduli installati nella vicina scuola media.All'inaugurazione è intervenuto il presidente della Regione Michele de Pascale, assieme al sindaco Matteo Gozzoli, alla Giunta e ad una rappresentanza dei consiglieri comunali, con la partecipazione delle forze dell'ordine, della direzione didattica, residenti, bambini e insegnanti. La Nuova scuola è costata 7 milioni ed il finanziamento del Ministero era giunto a fine 2017, su uno studio di fattibilità e una richiesta della precedente amministrazione del sindaco Roberto Buda risalente al 2014.Nel 2018 l'amministrazione Gozzoli ha indetto un percorso di progettazione in due fasi e in forma anonima, con la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Architetti e il patrocinio degli ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri.

Questa primavera a Cesenatico si vive un grande fermento per le opere pubbliche e in prospettiva per dei progetti e degli accordi fra pubblico e privato che cambieranno il volto di alcune zone della città. La nuova scuola elementare aprirà lunedì 5 maggio, quando le alunne e gli alunni delle due sezioni della scuola '2 Agosto 1849', da tutti conosciuta come scuola elementare di via Saffi, entreranno nella nuova scuola di viale Torino, dove i lavori sono stati appena ultimati con un investimento di 7 milioni di euro, con una consistente revisione dei prezzi legata alla pandemia e alla guerra

