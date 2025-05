Nuova Renault Clio 2026 | un nuovo render ne anticipa le forme

La sesta generazione della Renault Clio, attesa per il 2026, rappresenta un'evoluzione significativa per la celebre utilitaria francese, combinando un design rinnovato con tecnologie avanzate e una gamma di motorizzazioni orientate alla sostenibilità.

Design e dimensioni

Il nuovo modello adotterà un'estetica più dinamica e moderna, ispirata al concept Renault Emblème. Il frontale sarà completamente ridisegnato, con fari a LED sottili e una griglia frontale caratterizzata da un motivo a diamante che richiama il logo Renault. Il profilo sarà reso più sportivo grazie a un tetto spiovente che culmina in uno spoiler, mentre al posteriore saranno presenti gruppi ottici sottili e orizzontali. Le dimensioni complessive aumenteranno leggermente, con una lunghezza prevista di circa 4,10 metri, migliorando l'aerodinamica e offrendo maggiore spazio interno.

