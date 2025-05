Nuova muraglia Nato contro la Russia | il piano segreto per difendere l’Europa

© Ilgiornale.it - Nuova muraglia Nato contro la Russia: il piano segreto per difendere l’Europa piano che dovrebbe servire a rilevare e disinnescare le minacce provenienti dall'esterno 🔗 Il Newsweek riporta ilche dovrebbe servire a rilevare e disinnescare le minacce provenienti dall'esterno 🔗 Ilgiornale.it

Nato, il guerrafondaio Rutte attacca il mondo: "Spese difesa oltre il 3% del Pil contro minaccia Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e tensioni nell'Artico" - VIDEO - Rubio: "Gli Stati Uniti sono e resteranno nell'Alleanza; chiediamo di alzare le spese per la difesa al 5%" Il segretario generale della Nato Mark Rutte in conferenza stampa alla vigilia della ministeriale Esteri del Patto Atlantico che si terrà oggi e domani a Bruxelles ha affermato la necess 🔗ilgiornaleditalia.it

La Russia potenzia le basi ai confini della Nato e costruisce la nuova cortina di ferro - Roma, 28 aprile 2025 – La guerra in Ucraina non è ancora terminata, ma la Russia sembra voler fare capire che la minaccia non solo non è finita, adesso guarda anche all’Europa. Il Wall Street Journal ha rivelato che la Russia sta espandendo le sue basi militari di Petrozavodsk, una località della Carelia che dista soli 160 chilometri dalla Finlandia. L’obiettivo è quello di creare un nuovo quartier generale dell’esercito. 🔗quotidiano.net

"Lanciati missili ipersonici nel Baltico". Nuova sfida della Russia alla Nato - Possibili intenzioni ostili dietro alle ultime esercitazioni russe al largo dell'exclave di Kaliningrad. I Paesi baltici corrono ai ripari 🔗ilgiornale.it