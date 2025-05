Nuova luce per i capelli

© Vanityfair.it - Nuova luce per i capelli capelli luminosi e setosi richiede una haircare routine costante e alleati a base di oli e ingredienti capaci di nutrire e insieme infondere lucentezza 🔗 Avereluminosi e setosi richiede una haircare routine costante e alleati a base di oli e ingredienti capaci di nutrire e insieme infonderentezza 🔗 Vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Capelli voluminosi e leggeri: la nuova routine per la primavera - Ingredienti naturali, styling smart e zero compromessi per una chioma più piena e dinamica. Ma quali sono i must-have beauty di stagione? Con l’arrivo della bella stagione, la chioma ha bisogno di leggerezza, freschezza e soprattutto volume. I capelli fini e piatti, però, tendono a perdere corpo facilmente, soprattutto dopo i lavaggi frequenti tipici di questo periodo. Per contrastare l’effetto spento e privo di struttura, le formule volumizzanti diventano alleate preziose, soprattutto se abbinate a ingredienti di origine naturale e a tecniche di styling delicate. 🔗361magazine.com

La nuova luce di "Alegría" accende in Italia le Cirque du Soleil - Si sono da poco spenti i rifettori sotto il Grand Chapiteaux a Madrid dove si è conclusa la tournée in Spagna del Cirque du Soleil ed è tutto pronto per salpare alla volta dell'Italia. Prima tappa Roma dove le Cirque du Soleil presenterà il suo entusiasmante spettacolo che unisce tradizione e innovazione, portando sul nostro territorio una rivisitazione straordinaria di uno dei suoi capolavori: «Alegría – In A New Light». 🔗iltempo.it

La Bibbia parla (anche) al mondo Queer: da Bologna nuova luce sulle sacre scritture - Quando pensiamo alla Bibbia, l’immagine che ci viene subito in mente è quella del Dio Padre michelangiolesco nell’atto di creare l’uomo, dipinto nella volta della cappella Sistina. Ma nelle Sacre Scritture c’è molto di più, c’è una dimensione più ampia e inclusiva, in grado di parlare anche al... 🔗bolognatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Nuova luce per i capelli; Le cappelle del Sacro Monte attraverso una nuova luce, a Bodio la mostra fotografica di Walter Capelli; La tendenza capelli dei Toasted Coconut Hair; Le cappelle del Sacro Monte attraverso una nuova luce, a Bodio la mostra fotografica di Walter Capelli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova luce per i capelli - Avere capelli luminosi e setosi richiede una haircare routine costante e alleati a base di oli e ingredienti capaci di nutrire e insieme infondere lucentezza ... 🔗vanityfair.it

Capelli lucidissimi con 2 euro e 50: il prodotto low cost che tutte stanno provando - Capelli effetto specchio senza spendere troppo? In estate cresce il desiderio di chiome lucide e sane: ecco il prodotto giusto a basso costo. 🔗sfilate.it

Colorare i capelli in primavera? Ecco cosa sapere prima di cambiare look - Con l’arrivo della primavera, arriva anche quella voglia di avere una nuova immagine di sé e cambiare colore alla propria chioma può trasformarci completamente, dando nuova luce al viso ... mondo ... 🔗notizie.it