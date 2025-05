Nuova era Sammezzano il piano per la rinascita Un resort? Mai pensato Sarà il museo di se stesso

Firenze, 3 maggio 2025 – Il Castello di Sammezzano non ha solo dei nuovi proprietari che finalmente sono arrivati in fondo al tormentato acquisto da storici fallimenti. Ma ha trovato soprattutto una giovane coppia che in quel luogo andrà a vivere, per seguire passo passo la rinascita del castello e restituire forma e vita al sogno di colui che lo costruì: ossia il marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, che tra il 1853 e il 1889 realizzò il parco e il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. I nuovi "castellani" sono Ginevra Moretti, figlia del noto imprenditore fiorentino Giorgio, e il marito Maximilian Fane, che oltre a essere un musicista con master in economia, è anche figlio di uno dei più importanti "giardinieri" d'Inghilterra. La famiglia progetta e gestisce i più grandi parchi, compresi quelli della Corona inglese.

