Nuoto Artistico la Cina domina il solo libero femminile e maschile in Coppa del Mondo a Markham

Markham, in Canada, terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2025 di Nuoto Artistico. Nel day-1 l'Italia ha partecipato solo alla routine tecnica della gara a squadra, arrivando quarta con il punteggio di 265.5942. Andiamo a scoprire i risultati della seconda giornata di gare.Il duo tecnico femminile, disputato in mattinata, ha visto trionfare la coppia austriaca composta da Anna-Maria Alexandri e da Eirini-Marina Alexandri con il punteggio finale di 290.3009. Subito dietro la coppia spagnola Txell Ferre Gaset e Lilou Lluis Valette con 284.2959 punti. Ha poi completato il podio la Cina con il duo formato da Yanhan Lin e Yanjun Lin (279.5150).Il pomeriggio canadese si è aperto con il solo libero femminile, evento che è stato dominato dalla cinese Huiyan Xu con un punteggio di 218.

