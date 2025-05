Numero chiuso in Medicina ANDU | ‘Un immenso pasticcio al Senato’

ANDU sul decreto legislativo (n. 263) per che riguarda il Numero chiuso a Medicina. La ‘robotizzazione’ dell’insegnamento universitario Il Presidente-Relatore della Commissione Cultura del Senato ha proposto uno “Schema di parere” sul primo decreto legislativo (n. 263) per il Numero chiuso a Medicina. Nel Parere è tra l’altro scritto: . Numero chiuso in Medicina, ANDU: ‘Un immenso pasticcio al Senato’ Scuolalink. 🔗 Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampasul decreto legislativo (n. 263) per che riguarda il. La ‘robotizzazione’ dell’insegnamento universitario Il Presidente-Relatore della Commissione Cultura del Senato ha proposto uno “Schema di parere” sul primo decreto legislativo (n. 263) per il. Nel Parere è tra l’altro scritto: .in: ‘UnalScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stop al numero chiuso e primo semestre aperto a tutti, ecco la riforma di Medicina - (Adnkronos) – Novità in arrivo per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, dopo che la Camera ha approvato in via definitiva la legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso a questi corsi di laurea magistrale. Le novità, confermano dal Ministero dell'Università e della […] L'articolo Stop al numero chiuso e primo semestre aperto a tutti, ecco la riforma di Medicina proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Test di ingresso a Medicina, numero chiuso abolito e niente quiz - Nel pomeriggio dell’11 marzo si terrà la discussione alla Camera per l’approvazione della riforma del test di ingresso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La norma ha il sostegno della maggioranza ed è già stata approvata al Senato. Entro oggi quindi, dovrebbe ufficialmente diventare legge. Verranno rimossi sia il test di ingresso al primo anno, sia il numero chiuso. La selezione degli studenti avverrà durante il percorso accademico e non più prima. 🔗quifinanza.it

Stop al numero chiuso a Medicina: via libera alla riforma - La riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina segna una svolta storica nel sistema universitario italiano. Il tradizionale test a crocette, da sempre criticato per la sua rigidità, viene eliminato in favore di un nuovo meccanismo di selezione basato sul merito accademico. Più medici e più qualità: gli obiettivi della riforma L’obiettivo è ampliare l’accesso alla […] The post Stop al numero chiuso a Medicina: via libera alla riforma first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Numero chiuso in Medicina, ANDU: ‘Un immenso pasticcio al Senato’; Test Medicina 2025, la riforma è “una follia da fermare e ritirare”. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni; Riforma numero chiuso Medicina, ANDU: ‘7 motivi per cui non va approvata’; ANDU. Il DDL sul numero chiuso a Medicina è pura follia. E il PD cosa fa?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Medicina, ecco come l’Alma Mater si sta preparando al semestre senza numero chiuso - Tutte le incognite sulla didattica e le ipotesi in campo. Elisabetta Poluzzi, coordinatrice del corso di laurea: “Presumiamo di avere duemila iscritti contro ... 🔗bologna.repubblica.it

Medicina senza numero chiuso: stop ai test d’ingresso, nuova selezione dal secondo semestre - «Gli atenei non si presenteranno più con l’insopportabile dicitura 'numero chiuso' ma con le porte aperte. Nei prossimi anni potremo formare almeno 30.000 nuovi medici in più ... 🔗msn.com

Numero chiuso a Medicina. Anelli (Fnomceo) a Fioramonti: “I giovani non vanno illusi, vanno aiutati a diventare ottimi professionisti” - Dopo l’Anaao anche l’Ordine dei medici interviene sulle parole del Miinistro dell’Istruzione che ha parlato di un’eliminazione graduale del numero chiuso. “È avvilente ricominciare da zero! 🔗quotidianosanita.it