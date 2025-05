Novità per i docenti di sostegno con abilitazione all’estero

Hai conseguito all'estero una specializzazione sul sostegno non ancora riconosciuta in Italia? Con NoidellaScuola.it potrai regolarizzare la tua posizione. Strada aperta anche ai docenti con almeno tre anni di esperienza su posto di sostegno. I percorsi sono rivolti a due categorie specifiche: PERCORSI PER docenti SPECIALIZZATI all'estero ART 7 Il primo decreto si rivolge a .

Vincitori concorso PNRR1 già in possesso di altra abilitazione o titolo sostegno: possono seguire i percorsi interamente online da 30 CFU o c’è un percorso obbligatorio? NOVITÀ - Una domanda che sostanzialmente è rimasta senza una risposta ufficiale da parte dei Ministeri coinvolti e che continua a preoccupare i docenti coinvolti. Cosa sappiamo. L'articolo Vincitori concorso PNRR1 già in possesso di altra abilitazione o titolo sostegno: possono seguire i percorsi interamente online da 30 CFU o c’è un percorso obbligatorio? NOVITÀ sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatoria interna di istituto docenti 2025: abilitazione, sostegno senza titolo e altro grado, aspettativa, corsi Indire. Risposte ai quesiti - I docenti interessati sono al momento impegnati nella compilazione dei moduli da inoltrare alla scuola di titolarità ai fini della redazione graduatoria interna di istituto, ponendosi in merito diversi dubbi. Proviamo a dissiparne alcuni. L'articolo Graduatoria interna di istituto docenti 2025: abilitazione, sostegno senza titolo e altro grado, aspettativa, corsi Indire. Risposte ai quesiti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Organici docenti 2025/26, istruzioni e novità. 5.660 insegnanti in meno per calo alunni, + 1.866 su sostegno. NOTA - Il Ministero ha pubblicato la nota n. 93862 del 17 aprile 2025 con le istruzioni operative per la determinazione dell’organico del personale docente e educativo per l’anno scolastico 2025/2026. In via di definizione lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L'articolo Organici docenti 2025/26, istruzioni e novità. 5.660 insegnanti in meno per calo alunni, + 1. 🔗orizzontescuola.it

