nove milioni di metri quadri di suolo nuovo consumato

Alvaro Ancisi, candidato sindaco di 'Lega-Ancisi sindaco-Lista per Ravenna-Popolo della famiglia' e della lista 'Ambiente e animali', punta il dito contro il piano urbanistico della giunta di centrosinistra. "Ravenna rientra tra i 20 comuni col maggior incremento di consumo dinel biennio 2021-2022 – scrive in una nota –. Nel 2022 è stata la prima in Emilia-Romagna. Ma così è stato almeno dal 2006. La legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 2017, che ha introdotto il famoso 'consumo zero di' a opera dei nuovi Pug (Piani Urbanistici Generali) imposti ai Comuni, trova in scadenza l'amministrazione comunale di Ravenna 2021-2025 col proprio Pug lontano dalla sua adozione".Ancisi sostiene che "dal consumo zero delsaranno esenti 48 piani urbanistici attuativi, non avviati o ancora in corso, le cui convenzioni tra il Comune e le proprietà private convenzionate sono state stipulate entro il 31 dicembre 2023.