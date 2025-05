Novak Djokovic risponde alle voci sul suo ritiro | Non ne ho ancora abbastanza del tennis

Novak Djokovic. Il 24-volte vincitore Slam si avvicina al Roland Garros con tanti punti di domanda. Dopo aver raggiunto la finale a Miami, sconfitto dal ceco Jakub Mensik, il serbo ha faticato molto a trovare il ritmo sulla terra rossa e così sono arrivate due eliminazioni inattese all'esordio a Montecarlo e a Madrid.Nole è stato sconfitto dal cileno Alejandro Tabilo nel Principato, mentre nella capitale spagnola è stato Matteo Arnaldi a imporsi. Posteriormente alla sconfitta contro il ligure, Djokovic ha annunciato il suo forfait negli Internazionali d'Italia. Un'assenza pesante, essendo la prima del campione nativo di Belgrado a Roma.In questa situazione un po' particolare, l'ex numero uno al mondo ha rilasciato un'intervista alla rivista americana Business Traveler, in cui ha analizzato diversi aspetti anche extra agonistici e precisato le proprie intenzioni, rispondendo al solito tema del "ritiro agonistico".

Clamoroso a Montecarlo, Novak Djokovic subito eliminato da Alejandro Tabilo - La terra rossa dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2025 non sorride a Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 9 aprile, il campione serbo, che a Miami era stato sconfitto in finale dal giovane talento Mensik, è stato battuto in 2 set al secondo turno dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto con il... 🔗europa.today.it

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Prosegue il periodo nero di Novak Djokovic: le sconfitte in serie del 2025 e un ranking che piange - Battuta d’arresto pesante e inattesa per Novak Djokovic a Indian Wells. L’asso serbo era tra i più attesi nell’evento in California, desideroso di essere tra i protagonisti e con l’obiettivo di puntare al 100° titolo a livello ATP. Il campo, però, ha dato un risultato diverso. Nole, infatti, è stato sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp (lucky loser) col punteggio di 6-2 3-6 6-1. Un ko pesante, frutto di una prestazione altamente negativa. 🔗oasport.it

Djokovic saluta Roma: il messaggio social dopo la rinuncia agli Internazionali - Dopo la notizia ufficiale del forfait agli Internazionali di Roma, Novak Djokovic ha scritto un messaggio sui social confermando la scelta di saltare il torneo che si disputa in Italia. " Roma, mi man ... 🔗msn.com

Djokovic e il problema all'occhio: «Ero in dubbio, non ho aspettative alte per Montecarlo» - A Monte-Carlo tengono banco le condizioni di Novak Djokovic. Dopo la sconfitta in finale a Miami contro Mensik, il tennista serbo ha raccontato di non essere al 100% in vista del primo Masters ... 🔗msn.com

La delusione di Novak Djokovic: “Speravo di poter giocare una partita in più che a Montecarlo” - Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko ... Alla domanda se abbia dormito la notte scorsa Giannini risponde con un sorriso: “Ho dormito perché prima di queste giornate bisogna ... 🔗ilfattoquotidiano.it