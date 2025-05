Notizie dal mondo ASviS – Presentato il Festival 2025 | La sostenibilità è viva ed è un’opportunità per tutti

ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS dell’18 aprile 2025Il cartellone della nona edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, gli interventi dei partner e tutte le novità illustrate nella sede di Rai Radio. Il ruolo della musica per unire e raccontare. Giovannini: la transizione crea valore nei territori.In un momento in cui qualcuno invoca lo stop alla transizione, il messaggio deve essere chiaro: abbandonare il cammino verso la sostenibilità non è un’opzione. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (qui) https:2025.Festivalsvilupposostenibile.it organizzato dall’ASviS, che si è tenuta il 18 aprile presso la sede di Rai Radio a Roma. 🔗 Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’dell’18 aprileIl cartellone della nona edizione deldello Sviluppo Sostenibile, gli interventi dei partner e tutte le novità illustrate nella sede di Rai Radio. Il ruolo della musica per unire e raccontare. Giovannini: la transizione crea valore nei territori.In un momento in cui qualcuno invoca lo stop alla transizione, il messaggio deve essere chiaro: abbandonare il cammino verso lanon è un’opzione. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della nona edizione deldello Sviluppo Sostenibile (qui) https:svilupposostenibile.it organizzato dall’, che si è tenuta il 18 aprile presso la sede di Rai Radio a Roma. 🔗 Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Notizie Asvis, The Economist: Quali sono le città con più aree pedonali nel mondo? - Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 6 marzo 2025 L’Europa è il continente più a misura di pedone, con 45 aree urbane che figurano nella lista delle 50 grandi città più accessibili a piedi. Lo racconta il settimanale The Economist, in un articolo del 7 febbraio che riporta i risultati di una ricerca pubblicata su Nature Cities. 🔗ildenaro.it

Notizie dal mondo ASviS, dipendenza Ue dalle importazioni energetiche quasi al 60%: come intervenire? - Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 14 febbraio 2025 L’Europa si conferma l’area con il maggior grado di dipendenza energetica tra le grandi economie mondiali, con il 58,3% del fabbisogno soddisfatto dalle importazioni. Un dato che contrasta nettamente con quello della Cina, ferma al 20%, e degli Stati Uniti, completamente autosufficienti. 🔗ildenaro.it

Notizie dal mondo ASviS, World Happiness Report 2025: sconosciuti più gentili di quel che si pensa - Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 20-marzo 2025. Italia al 40esimo posto nella classifica sulla felicità. Indagato il legame con la benevolenza: gli atti altruistici migliorano il benessere individuale e collettivo e hanno impatti anche sulla politica. Giovani sempre più soli Il World Happiness Report 2025 (https://asvis. 🔗ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Nel 2024 l’ASviS ha dovuto “procedere di bolina”, ma ha fatto molta strada; È proprio quando il mondo va peggio che più bisogna lottare per cambiare le cose; Buone pratiche dai territori, ma contro le disparità serve una politica nazionale; L'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile. 🔗Se ne parla anche su altri siti