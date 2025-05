© Linkiesta.it - Note sull’amicizia, dalla padella Facebook alla brace dell’intelligenza artificiale

Ho guardato ben due puntate di "The Four Seasons", la serie di Tina Fey appena arrivata su Netflix, per vedere se avessero conservato un certo dialogo del film che hanno rifatto, perché come ormai tutto neanche "The Four Seasons" è un'idea originale.L'originale era un film del 1981 (grande anno per le commedie sofisticate americane, lo stesso di "Ricche e famose" e "Mammina cara" – se pensate che "Mammina cara" non fosse una commedia, non abbiamo niente da dirci). Scritto e diretto da Alan Alda, che interpretava anche uno dei sei amici protagonisti.Ma questo articolo non serve a dire che il film era bello e la serie no, non serve a dire che una volta non dovevi dilatare tutto a quattro ore così Netflix ti dava più soldi, non serve a dire che quando morirà Alan Alda (che nel rifacimento fa un suocero, non avendo più l'età per fare un protagonista) io sarò molto di malumore.