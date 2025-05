“Nostra figlia Mia è una bambina intrappolata in un corpo da adulta” | la malattia che i medici non si spiegano

Chris è il papà di Mia una bimba che a pochi mesi di vita ha ricevuto una diagnosi di epilessia cronica senza alcuna spiegazione. La ragazza oggi ha 14 anni ma il suo cervello si è fermato per sempre a quando aveva 6 mesi di vita. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Malattie rare, Francesca racconta la storia di sua figlia Sofia: «La mia bambina dagli occhi belli» - Si chiama Sindrome di Rett, la malattia rara che colpisce quasi esclusivamente le femmine, come è successo a Sofia, compromettendo progressivamente le abilità acquisite. Per questo, vengono chiamate «bambine dagli occhi belli». Le parole di Francesca 🔗vanityfair.it

Lorenza, mamma di Letizia, con la Sindrome di Rett: «Mia figlia, bambina per sempre, mi ha insegnato ad accorgermi della gioia che nonostante tutto c’è nella nostra vita» - Ha l'aspetto di una pre-adolescente, ma il suo sviluppo psico-cognitivo è quello di una bambina di 2 anni. La Sindrome di Rett, di cui soffre Letizia, è una malattia neurologica rara che colpisce prevalentemente le femmine e per cui, il 3 e 4 maggio, Fondazione Telethon avvia una raccolta fondi da destinare alla Ricerca 🔗vanityfair.it

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle - “Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa: Markle. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love, Meghan – la duchessa del Sussex ha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “Meghan Markle”. 🔗ilfattoquotidiano.it