Norris vince Sprint Gp Miami con McLaren Hamilton terzo con Ferrari

Norris con la McLaren vince la gara Sprint del Gp di Miami. Il britannico, leader del Mondiale, precede il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri. terzo posto per la Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton, che regala al Cavallino una gioia dopo la delusione per Charles Leclerc. L'incidente nel giro di formazione impedisce al .L'articolo Norris vince Sprint Gp Miami con McLaren, Hamilton terzo con Ferrari proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

Formula 1, Gp Miami: Norris vince la Sprint. Hamilton è terzo, incidente a Leclerc che non parte - Lando Norris con la McLaren vince la gara Sprint del Gp di Miami. Il britannico, leader del Mondiale, precede il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri L'articolo Formula 1, Gp Miami: Norris vince la Sprint. Hamilton è terzo, incidente a Leclerc che non parte proviene da Firenze Post. 🔗.com

Doppietta McLaren nella 'pazza' Sprint del Gp di Miami: Norris vince, Piastri 2°, podio Ferrari per Hamilton - Non sono mancati i colpi di scena nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento della stagione di F1 2025. Lando Norris ha vinto una mini-gara 'pazza' iniziata sul bagnato e finita in condizioni di asciutto. Per il britannico, 25 anni, è il secondo successo nelle Sprint in... 🔗today.it

F1, incredibile al Gp Miami: Leclerc sbatte contro un muro, non partecipa alla Sprint Race e vince Norris - Lando Norris ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1 . Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, firmando una doppietta per il team britannico. Sul terzo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Sfortunato invece il giovane Kimi Antonelli, arrivato decimo: il 18enne italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è stato superato al via. 🔗feedpress.me

Gp di Miami, Norris emerge dalla pioggia e vince la Sprint; F1: Gp Miami, Lando Norris vince la Sprint; Norris vince la sfortunata Sprint Race del GP Miami: Antonelli decimo, succede di tutto; F1 GP Miami, risultati sprint race: vince Norris, qualifiche alle 22.

F1: Gp Miami, Norris vince la Sprint. Incidente per Leclerc durante il riscaldamento - Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race e non ha potuto partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco ... 🔗ansa.it

AL Gp di Miami Norris vince la Sprint Race davanti a Piastri e Hamilton - AGI - Lando Norris su McLaren vince la Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Grande caos in pista con gara iniziata in condizioni bagnate e finita con gomme ... 🔗msn.com

Norris vince la sfortunata Sprint Race del GP Miami: Antonelli decimo, succede di tutto - Norris vince la Sprint Race a Miami ma in pista succede di tutto: partenza ritardata di 30 minuti, la gara si conclude in regime di Safety Car ... 🔗fanpage.it