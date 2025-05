Norris vince la sfortunata Sprint Race del GP Miami | Antonelli decimo succede di tutto

Norris vince la Sprint Race a Miami ma in pista succede di tutto: partenza ritardata di 30 minuti, la gara si conclude in regime di Safety Car. 🔗 lama in pistadi: partenza ritardata di 30 minuti, la gara si conclude in regime di Safety Car. 🔗 Fanpage.it

Nel Caos della Sprint Race, vince Norris, bene Hamilton Terzo. - Con una pista che è andata via via asciugandosi e tutti i piloti costretti a montare le gomme slick, la Sprint Race è stata uno spettacolo nello spettacolo. Norris vince grazie ad una safety car entrata negli ultimi giri per la Aston Martin di Alonso a muro, dietro Piastri ed un buon Lewis Hamilton che [...] 🔗mondouomo.it

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2025: Hamilton vince, Antonelli davanti a Norris! - Lewis Hamilton ha vinto con enorme merito la Sprint Race del GP di Cina, appuntamento numero due del lungo Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico, partito dalla pole position, è così entrato nella storia della Ferrari, regalando alla rossa la prima gioia in una gara corta, traguardo finalmente raggiunto anche a livello personale. Una prova condotta da vero fuoriclasse quella del ferrarista, particolarmente attento soprattutto in fase di partenza, dove si è difeso egregiamente dagli attacchi di un Max Verstappen insidioso. 🔗oasport.it

Gp Australia, Norris vince a Melbourne: ottavo Leclerc - Dopo una gara condizionata dalla pioggia e dal vento sul circuito di Melbourne, Lando Norris con la McLaren vince il Gran Premio d’Australia di Formula 1, il primo appuntamento della stagione. Secondo posto per il campione in carica Max Verstappen su Red Bull, terza la Mercedes di George Russell. Quarto posto (che poi diventa quinto per penalità) per l’italiano Kimi Antonelli al suo debutto in Mercedes. 🔗lapresse.it

Hamilton 3° nella Sprint Race caotica di Miami! Vince Norris, sfortunato Antonelli, Verstappen penalizzato, Leclerc ko prima del via - FORMULA 1 - Succede di tutto nella seconda Sprint Race della stagione, in programma sul circuito di Miami. Tra la pioggia prima del via che manda ko Leclerc, pa ... 🔗eurosport.it

Norris vince Sprint Gp Miami con McLaren, Hamilton terzo con Ferrari - Lando Norris con la McLaren vince la gara Sprint del Gp di Miami. Il britannico, leader del Mondiale, precede il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri. Terzo posto per la Ferrari dell'ingle ... 🔗msn.com