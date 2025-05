Non solo pizze nella borsa termica il rider bengalese portava due etti di droga shaboo da consegnare ai clienti

Consegna inquietante: anzichè solo alimenti, il rider straniero (un cittadino bengalese) custodiva e trasportava nella borsa termica due etti di droga shaboo. Per questo il fattorino 43enne, incensurato, è stato arrestato ieri a Milano per spaccio.

Cibo da asporto e droga shaboo nella borsa termica: fermato rider bengalese

Partendo dai servizi anti-droga, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lambrate sono risaliti a un possibile punto di spaccio in zona Certosa. Ieri mattina, poco dopo le 11, i poliziotti hanno visto un uomo che, telefonino in mano, passeggiava avanti e indietro vicino alla fermata del tram in Via Mambretti, guardando con attenzione le persone in attesa. Fermato per un controllo, il 43enne rider bangladese aveva con sé con busta con 5,8 grammi di droga shaboo.

