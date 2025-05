Non si parlano più finiscono in Tribunale | Re Carlo finisce in enormi guai familiari | Allarme rosso a Buckingham Palace

© Ilfogliettone.it - "Non si parlano più, finiscono in Tribunale": Re Carlo finisce in enormi guai familiari | Allarme rosso a Buckingham Palace Carlo III, avvenuta a maggio 2023 nell'Abbazia di Westminster, ha segnato un momento storico per il Regno Unito. Dopo la lunga attesa, Carlo è salito al trono alla morte della madre, la Regina Elisabetta II, l'8 settembre 2022. La cerimonia, ricca di tradizione e simbolismo, ha visto Carlo giurare fedeltà e ricevere la corona di Sant'Edoardo, simbolo del suo nuovo ruolo.Il rapporto tra Carlo e Camilla è stato al centro dell'attenzione durante la cerimonia. La loro storia, segnata da alti e bassi, ha trovato una solenne consacrazione con l'incoronazione di Camilla a Regina consorte. La loro presenza congiunta ha simboleggiato un nuovo capitolo per la monarchia britannica.

