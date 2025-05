Non rispetta le regole dell' affidamento ai servizi sociali e torna in carcere

© Veronasera.it - Non rispetta le regole dell'affidamento ai servizi sociali e torna in carcere dell’affidamento in prova ai servizi sociali. 🔗 Ieri sera, 2 maggio, la polizia di Verona ha arrestato un quarantottenne veronese, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza scaligero lo scorso 30 aprile. All'uomo era stata sospesa la misura alternativain prova ai. 🔗 Veronasera.it

La rinascita del kung fu in Italia: Gabriele Mainetti riscrive le regole dell’azione - Non è spuntato all’improvviso un gigantesco cartellone con luci al neon per annunciare il grande evento, e non c’è stato un colpo di gong a scuotere il quartiere. Eppure, qualcosina si è mosso tra le vie del nostro cinema. Avete presente quella sensazione che si prova quando, nel bel mezzo di una cena con amici, […] L'articolo La rinascita del kung fu in Italia: Gabriele Mainetti riscrive le regole dell’azione è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Conferma dell’insegnante di sostegno supplente per il 2025/26: regole, dubbi e questioni aperte - La gestione delle supplenze sul sostegno per il 2025/26 è un tema centrale per le scuole italiane. Il DM n. 32 del 26 febbraio 2024 introduce la possibilità di confermare il supplente di sostegno, anche senza specializzazione, per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità. Le famiglie potranno richiedere il mantenimento del docente in servizio […] The post Conferma dell’insegnante di sostegno supplente per il 2025/26: regole, dubbi e questioni aperte first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Immigrazione, Cirio: "Intransigenza con gli illegali, ma priorità garantire la dignità umana di chi rispetta le regole" - Ha voluto vedere con i propri occhi i nuovi spazi dell'ufficio immigrazione della questura di Torino. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, questa mattina - venerdì 4 aprile 2025 - ha effettuato un sopralluogo in corso Bolzano insieme al questore di Torino, Paolo Sirna. “In questa... 🔗torinotoday.it

Non puoi sempre prestare la tua auto: nuove regole e multe salatissime - Sanzioni severe per chi non rispetta le regole sul prestito dell'auto La posta in gioco è alta: secondo quanto previsto dal Codice della Strada, chi utilizza un’auto oltre i 30 giorni senza ... 🔗msn.com

TAR: immigrato non rispetta regole, annullato il permesso di soggiorno e rispedito a casa - Anche se residente in Italia da 13 anni e con regolare contratto di lavoro, perché “non ha interiorizzato le regole essenziali del vivere civile”. 🔗primapress.it

Fondato da Maurizio Scaglione - “Segnalateci i soggetti che non rispettano le regole di contrasto del Coronavirus. Solidali sì, cretini no. Non solo sanzioni e arresto ma anche pubblico sputtanamento per chi trasgredisce le regole”. 🔗ilsicilia.it