Non rinnova e va via | Milan il dopo Maignan ha già vinto uno scudetto

© Serieanews.com - Non rinnova e va via: Milan, il dopo Maignan ha già vinto uno scudetto Maignan si allontana, tra trattative ferme e futuro incerto. Il Milan riflette, ma non si farà trovare impreparato. Un’opportunità si apre proprio in Serie A. E l’erede potrebbe essere un portiere di primissimo livelloNon rinnova e va via: Milan, il dopo Maignan ha già vinto uno scudetto (AnsaFoto) – serieanews.comNon è certo un mistero che Mike Maignan non sia più così sicuro di restare al Milan. Un ciclo si è chiuso, e il prossimo anno ne inizierà un altro. Si riparte dal direttore sportivo, poi dall’allenatore. Una rifondazione pressoché totale. E in questa rifondazione potrebbero finirci anche alcuni dei senatori. Uno su tutti è proprio il portiere francese.Il contratto scade nel 2026, ma l’accordo per il rinnovo è ancora lontano. La società vuole trattenerlo, sì, ma senza svenarsi. Una proposta importante, certo, ma con dei limiti. 🔗 si allontana, tra trattative ferme e futuro incerto. Ilriflette, ma non si farà trovare impreparato. Un’opportunità si apre proprio in Serie A. E l’erede potrebbe essere un portiere di primissimo livelloNone va via:, ilha giàuno(AnsaFoto) – serieanews.comNon è certo un mistero che Mikenon sia più così sicuro di restare al. Un ciclo si è chiuso, e il prossimo anno ne inizierà un altro. Si riparte dal direttore sportivo, poi dall’allenatore. Una rifondazione pressoché totale. E in questa rifondazione potrebbero finirci anche alcuni dei senatori. Uno su tutti è proprio il portiere francese.Il contratto scade nel 2026, ma l’accordo per il rinnovo è ancora lontano. La società vuole trattenerlo, sì, ma senza svenarsi. Una proposta importante, certo, ma con dei limiti. 🔗 Serieanews.com

