Non riescono a rientrare dopo la notte in quota | soccorsi due escursionisti

© Bresciatoday.it - Non riescono a rientrare dopo la notte in quota: soccorsi due escursionisti notte trascorsa all'addiaccio a oltre 2.300 metri di altezza, in condizioni estreme, ha messo a dura prova due escursionisti di 55 e 15 anni, che questa mattina hanno lanciato l’allarme, incapaci di rientrare autonomamente. I due si trovavano nella zona del Passo Blisie, sull’Adamello, in. 🔗 Unatrascorsa all'addiaccio a oltre 2.300 metri di altezza, in condizioni estreme, ha messo a dura prova duedi 55 e 15 anni, che questa mattina hanno lanciato l’allarme, incapaci diautonomamente. I due si trovavano nella zona del Passo Blisie, sull’Adamello, in. 🔗 Bresciatoday.it

