Non può essere possibile che Kevin de Bruyne rimanga a Manchester City

possibile” sostituire Kevin de Bruyne ma ha detto che “non può essere possibile” che il belga rimanga al Manchester City la prossima stagione.De Bruyne ha giocato la sua penultima partita in una maglietta cittadina allo stadio Etihad stasera e ha segnato l’unico gol per dare a Guardiola una vittoria sui lupi che li ha spostati al terzo posto sul tavolo e ha rafforzato la loro richiesta per un luogo di Champions League.Il belga è stato nominato uomo della partita e di nuovo sembrava che avesse un sacco nel serbatoio nonostante la decisione della città di non offrirgli un nuovo contratto, con grande sgomento del giocatore. 🔗 2025-05-02 23:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Pep Guardiola ha ammesso che sarebbe stato “quasi im” sostituiredema ha detto che “non può” che il belgaalla prossima stagione.Deha giocato la sua penultima partita in una maglietta cittadina allo stadio Etihad stasera e ha segnato l’unico gol per dare a Guardiola una vittoria sui lupi che li ha spostati al terzo posto sul tavolo e ha rafforzato la loro richiesta per un luogo di Champions League.Il belga è stato nominato uomo della partita e di nuovo sembrava che avesse un sacco nel serbatoio nonostante la decisione della città di non offrirgli un nuovo contratto, con grande sgomento del giocatore. 🔗 Justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il fungo tossico di The Last of Us può essere mangiato? Il video sui social dimostra che è possibile - Un semplice fungo può causare l’apocalisse, trasformare gli umani in mostri lignei e assassini e inginocchiare l’intera umanità. Nel mondo di The Last of Us Ellie e Joel lo sanno bene. Ma se qualcuno vi venisse a dire che in realtà il Cordyceps è un fungo commestibile? Ebbene sì, i Cordyceps, per l’esattezza, sono un genere che comprende oltre 600 specie di funghi , alcuni parassiti e altri, se preparati seguendo una certo procedimento, possono essere cucinati e mangiati senza la paura di essere zombificati. 🔗screenworld.it

Nico Gonzalez, nuova vita: il quarto ruolo può essere quello giusto per lui e per la Juventus - Si è fatto in quattro. Cioè: in quattro ruoli. Nico Gonzalez, al nono mese, non ha ancora partorito un vero e proprio senso logico al suo... 🔗calciomercato.com

CANALE 5: LA COPPA ITALIA CI RICORDA CHE UN’AMMIRAGLIA NON PUÒ ESSERE UNA TV IN ROSA - Per fortuna esiste il calcio e per Canale 5 la Coppa Italia è una manna dal cielo in una delle stagioni più disastrose di sempre. Ma se si punta tutto o quasi su gossip e soap, una fuga del pubblico non sorprende. Martedì 1 e mercoledì 2 aprile torna la competizione nazionale con le semifinali d’andata. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset. 🔗bubinoblog

Su questo argomento da altre fonti

Partorire senza sapere di essere incinta: è davvero possibile? La parola all’esperto; Un seno nuovo dopo la malattia; Il Vaticano: lo “sbattezzo” non è possibile, si può lasciare la Chiesa, non cancellarsi dal registro; A Gaza è genocidio? Che cos’è un crimine contro l’umanità? Le parole per capire il conflitto. 🔗Approfondimenti da altre fonti