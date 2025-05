Non è morto | è in ospedale e combatte La famiglia dell’ex calciante fa chiarezza

Rolando Scarpellini non è morto. È ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non sono vere le voci che da giorni circolano in città e sui social circa la dipartita dell'ex calciante, noto soprattutto per alcuni fatti di cronaca che in passato lo hanno portato ad avere guai con la giustizia. È proprio la famiglia, attraverso l'avvocato Irene Mercuri, a chiedere silenzio e rispetto: "Stanno girando voci e post negli ultimi giorni riguardo l'asserita morte di Rolando Scarpellini (nella foto). Rolando è in ospedale in condizioni critiche ma non è deceduto, sta combattendo. A nome della famiglia, sono a pregare tutti di rispettare il dolore e la preoccupazione di questi giorni", scrive il legale. "Prima di pubblicare, fermatevi a immaginare cosa possano provare i suoi figli davanti a false notizie sulla morte del padre.

“Rolando non è morto: è in ospedale e combatte”. La famiglia replica alle voci su Scarpellini - Firenze, 2 maggio 2025 – Rolando Scarpellini non è morto. E’ ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non sono vere le voci che da giorni circolano in città e sui social circa la dipartita dell’ex calciante, noto soprattutto per alcuni fatti di cronaca che in passato lo hanno portato ad avere guai con la giustizia. Ed è proprio la famiglia, attraverso l’avvocato Irene Mercuri, a chiedere silenzio e rispetto: “Stanno girando voci e post negli ultimi giorni riguardo l’asserita morte di Rolando Scarpellini. 🔗lanazione.it

