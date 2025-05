Non concordo con chi sminuisce il pericolo di un ritorno al fascismo | un po’ alla volta si sta raggiungendo

© Ilfattoquotidiano.it - Non concordo con chi sminuisce il pericolo di un ritorno al fascismo: un po’ alla volta si sta raggiungendo concordo con quanti oggi sminuiscono il pericolo di un ritorno al fascismo, in Italia e non solo. Davvero pensiamo che i segnali dovrebbero essere camicie nere ed olio di ricino, cent’anni dopo? Vogliamo fare come quanti sostenevano che non si potesse parlare di “Mafia Capitale” perché non si vedevano coppole e lupare come a Corleone negli anni ’50?I fatti stanno dimostrando che, con metodi diversi, si stanno raggiungendo un po’ alla volta gli stessi scopi: soppressione del dissenso (pene sproporzionate anche per manifestanti pacifici); soppressione della libertà di stampa (pene per chi pubblica nomi e capi d’accusa, intimidazione dei giornalisti con querele temerarie e forse spionaggio); attacco ai poteri di controllo (intimidazione sistematica di magistrati, “riforma gelliana” della giustizia); controllo sui programmi di educazione scolastica (introduzione di teorie revisioniste ecc. 🔗 di Massimo SantantonioNoncon quanti oggi sminuiscono ildi unal, in Italia e non solo. Davvero pensiamo che i segnali dovrebbero essere camicie nere ed olio di ricino, cent’anni dopo? Vogliamo fare come quanti sostenevano che non si potesse parlare di “Mafia Capitale” perché non si vedevano coppole e lupare come a Corleone negli anni ’50?I fatti stanno dimostrando che, con metodi diversi, si stannoun po’gli stessi scopi: soppressione del dissenso (pene sproporzionate anche per manifestanti pacifici); soppressione della libertà di stampa (pene per chi pubblica nomi e capi d’accusa, intimidazione dei giornalisti con querele temerarie e forse spionaggio); attacco ai poteri di controllo (intimidazione sistematica di magistrati, “riforma gelliana” della giustizia); controllo sui programmi di educazione scolastica (introduzione di teorie revisioniste ecc. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

