Noi donne poi siamo le più bersagliate perché purtroppo il nostro corpo è troppo giudicato sempre sotto l’occhio del microscopio C’è davvero ancora tanto da fare sul tema del peso

© Iodonna.it - «Noi donne poi siamo le più bersagliate perché purtroppo il nostro corpo è troppo giudicato, sempre sotto l'occhio del microscopio. C'è davvero ancora tanto da fare sul tema del peso» perché Noemi confessa, allegramente, di «non sentirsi presentabile». Evviva, penso, anche lei è una di noi, della serie accappatoio e capelli raccolti. Ci sono quei giorni in cui ci si sente un po' così, a bassa carburazione, no? Ma è la sensazione di un attimo perché Veronica Scopelliti, così si chiama la 43enne cantautrice romana, in realtà è un vulcano che elargisce parole & riflessioni a getto continuo. In quaranta minuti parliamo del suo ultimo lavoro, del senso dell'amore (per il marito), di bullismo, meme orribili sui social e identità digitale, infine di forme del corpo («Sono stanca di dover sempre giustificare il mio peso»). Una Nessuna Centomila: Noemi legge il monologo di Lella Paladino sulla violenza X Leggi anche › Noemi: il nuovo singolo è "Fuori dai guai" con Gemitaiz Noemi è reduce dal Concertone del Primo maggioNoemi è reduce dal Concertone romano del Primo maggio presentato – per lei è stata la seconda esperienza – con Ermal Meta e Big Mama («Una delle canzoni del mio repertorio si intitola Sono solo parole, su quel palco però non ci sono mai solo parole, ma obiettivi»).

